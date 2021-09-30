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Происшествия30 сентября 2021 15:36

В Алексине трое местных жителей застрелили лося и поделили добычу

Нелегальных охотников задержала местная полиция
Елена Иргиз
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В Алексине трое местных жителей убили лося. Нелегальных охотников задержала полиция.

По предварительной информации, злоумышленники, сговорившись, без какого-то ни было разрешения на отстрел животных пошли в лес недалеко от города и там застрелили животное. Мясо лося они поделили между собой.

Личности мужчин установлены, их причастность к преступлению подтвердила проверка. Мясо застреленного животного также нашлось при них. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота". Все подозреваемые находятся под домашним арестом.

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