Тульский мультфильм про сторожевого пса Верного получил диплом I степени Международного фестиваля

Кадр из мультфильма

Тульский мультфильм про сторожевого пса получил диплом I степени на XXVI Международном фестивале «Кино — детям» в Самаре. Награда вручена «за оригинальный подход к изображению исторических событий» - так решило детское коллективное жюри. Об этом факте сообщил сам создатель фильма на своей странице в социальной сети.

"Поздравляю всю команду! В первую очередь Главного Художника - Ашота Мефодина", - написал автор в комментариях к посту.

Напомним, что сюжет мультфильма рассказывает историю пса Верного, который предупреждает туляков о нападении татар. На его пса множество опасностей и приключений, однако отважный пес справляется со своей задачей.