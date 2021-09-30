Жителя Тульской области пойдет под суд за смертельный удар приятеля ножом

Фото с места преступления Фото: материалы пресс-служб

Ясногорские следователи завершили расследование преступления по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Как показывают данные следствия, 29 августа 2021 года в квартире в поселке Велегож обвиняемый выпивал со своим 34-летним знакомым. В ходе пьяного застолья приятель оскорбил обвиняемого, от чего последний схватил нож и ударил оппонента ножом в бедро. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

К настоящему моменту следствие завершено. Обвиняемый вину свою признал, сейчас он находится под арестом. Уголовное дело направлено прокурору.