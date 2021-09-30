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Общество30 сентября 2021 11:57

Тула и индонезийский Магеланг станут городами-побратимами и деловыми партнерами

29 сентября в Туле прошли переговоры городской администрации и делегации Посольства Республики Индонезия
Елена Иргиз
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Фото: администрация Тулы

Фото: администрация Тулы

Фото: материалы пресс-служб

В Туле прошли переговоры городской администрации и делегации Посольства Республики Индонезия . В них участвовало также руководство ТулГУ и комитет Тульской области по развитию туризма.

Переговоры состоялись 29 сентября в 15:00 в главном корпусе Тульского государственного университета. На них обсудили вопросы развития разносторонних связей и сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в образовательных программах и обмене студентами.

По итогам переговоров стороны договорились, что Тула и Магеланг станут городами-побратимами. Также договорились о подписании меморандума о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и образовательной сферах.

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