В Тульской области будут судить жителя Московской области за дачу взятки

За дачу взятки он может получить до 8 лет лишения свободы Фото: Алексей ФОКИН

Тульские следователи завершили расследование уголовного дела по статье "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий".

Как было установлено в ходе следствия, 30 августа 2021 года в Одоеве 43-летний житель Московской области дал районному сотруднику отделения по вопросам миграции взятку в виде 25 000 рублей. Эти деньги были частью оговоренной суммы 60 000 рублей за незаконную регистрацию и оформление разрешение на временное проживание его знакомого - гражданина иностранного государства.

Следователи собрали достаточную базу для обвинения. Уголовное дело передано в суд. Подозреваемый сейчас находится под стражей. За дачу взятки он может получить до 8 лет лишения свободы.