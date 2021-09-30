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Происшествия30 сентября 2021 11:49

В Тульской области будут судить жителя Московской области за дачу взятки

Так мужчина хотел незаконно зарегистрировать на территории России своего приятеля
Елена Иргиз
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За дачу взятки он может получить до 8 лет лишения свободы

За дачу взятки он может получить до 8 лет лишения свободы

Фото: Алексей ФОКИН

Тульские следователи завершили расследование уголовного дела по статье "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий".

Как было установлено в ходе следствия, 30 августа 2021 года в Одоеве 43-летний житель Московской области дал районному сотруднику отделения по вопросам миграции взятку в виде 25 000 рублей. Эти деньги были частью оговоренной суммы 60 000 рублей за незаконную регистрацию и оформление разрешение на временное проживание его знакомого - гражданина иностранного государства.

Следователи собрали достаточную базу для обвинения. Уголовное дело передано в суд. Подозреваемый сейчас находится под стражей. За дачу взятки он может получить до 8 лет лишения свободы.

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