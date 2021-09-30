Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 сентября 2021 11:35

В Туле за кражу и угон осудили жителя Киреевска

Преступления он совершил после пьяного застолья
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ранее судимый мужчина украл кошелек и угнал автомобиль

Ранее судимый мужчина украл кошелек и угнал автомобиль

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле осудили за кражу жителя Киреевска. Ранее судимый мужчина украл портмоне, а потом уехал на чужом автомобиле.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 24 января 2021 года утром 25-летний ранее судимый житель Киреевска распивал спиртные напитки в подъезде многоквартирного дома по улице Хворостухина, откуда он похитил портмоне с деньгами и банковской картой, а также ключи от автомобиля, на котором потом ездил по Туле. Картой он оплатил продукты в нескольких магазинах города, также купил личные вещи, нанеся потерпевшим ущерб более 6 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к 3,5 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

КриминалИнтересное