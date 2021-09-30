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Дело антипрививочников АО «Щегловский вал»: 12 сотрудникам в исковых требованиях отказали. Решение вынес Пролетарский районный суд.

В обоснование заявленных требований истцы указали, что на основании приказа по предприятию были отстранены от работы в связи с отказом от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до окончания периода эпидемиологического неблагополучия либо прохождения вакцинации без сохранения заработной платы. Считают указанные действия незаконными и просят признать отстранение от работы незаконным, отменить приказ об отстранении от работы, обязать ответчика допустить к работе, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда.

В ходе рассмотрения 12 гражданских дел судом были постановлены решения об отказе в удовлетворении исковых требований к АО «Щегловский вал» о признании незаконным отстранения от работы, отмене приказа об отстранении от работы, обязании допуска к работе, взыскании недополученного заработка, взыскании компенсации за задержку выплаты заработной платы, компенсации морального вреда.

Решения не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке.