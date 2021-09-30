Шестикилометровая пробка образовалась на Рязаснком шоссе в Туле

Сегодня утром, 30 сентября, на Рязанском шоссе в Туле образовалась пробка общей протяженностью почти в 6 км - от улицы Ложевой до Городского переулка. Причиной затора стали два ДТП, которые произошли на протяжении небольшого участка дороги.

Подробности аварий пока устанавливаются. Уровень затора на Яндекс.Картах обозначен красным цветом.

Возможной причиной затора стал заглохший на перекрестке Рязанской с Городским переулком автобус. В результате перекрыта правая полоса, предназначенная для поворота.