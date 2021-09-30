Последние новости Тулы на 30 сентября 2021 года: сотрудники ФСБ задержали трех полицейских-вымогателей, новые подробности дела антипрививочников и борьба иномарки с деревом

Сначала машина врезалась в дерево, а потом - в подъезд

В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали троих полицейских, который вымогали деньги у жителя Тулы. Ранее мужчина якобы был пойман с наркотиками. Задержанные были в высоких званиях: от капитанов до подполковников.

На очередном заседании по делу антипрививочников АО «Щегловский вал» один из работников предприятия пытался приобщить к материалам экспертное заключение о вреде препаратов, которыми сейчас прививают граждан и различные публикации о ряде смертельных случаев, наступивших после вакцинации. Правда, суд в иске гражданину отказал.

В Туле иномарка наехала на дерево и пыталась продавить его, но потом врезалась в подъезд. Такое испытание законов физики заметили очевидцы.

В Тульской области межрайонное отделение судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей просит помощи в розыске пропавшего Наумкина Александра Олеговича 01.04.2014 г.р. Сообщается, что ребенка скрывает его отец.