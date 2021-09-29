Фото: пациентов больницы
В Узловской больнице пациенты нашли червяков в каше. Об этом они сообщили в социальных сетях.
Такую непредусмотренную «белковую добавку» на завтрак пацинеты больницы на улице Беклемищева нашли в каше: в ней были маленькие червяки.
Под выложенным фото очевидцы обратились к главному врачу:
«Очень хочется спросить главврача Узловской больницы по ул. Беклемищева, Овечко С. Л.: скажите пожалуйста, куда деваются деньги, которые выделяются на питание больным людям? И Вы лично сами это будете кушать?»
В комментариях подписчики предположили, что это - опарыши.