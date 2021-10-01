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В Новомосковске престарелую женщину обманули мошенники. Из-за них почти 90-летняя женщина едва не потеряла квартиру.

Рассказала в социальных сетях об этом внучка. По ее словам, доверчивую пожилую женщину ее соседка убедила в том, что единственные родственник старой бабушки хотят только ее квартиру, и ради этого даже готовы ее отравить. Бабушка поверила, и тогда соседка прислала к ней свою внучку, которая делала вид, что ухаживает за старой женщиной.

Спустя некоторое время мошенница сама составила договор дарения на квартиру и подписала его за бабушку. Правда, юристы признали такой договор недействительным.

Соседка и ее внучка настроили пожилую женщину против родственников так, что она не открывала дверь, не отвечала и даже набрасывалась на них с кулаками. В один из визитов в дом бабушки обнаружился и договор дарения. Более того, в течение нескольких лет, договорившись с почтальном, получали за престарелую женщину и пенсию.

«Бабушка находится в плачевном состоянии, практически не питается, еле-еле передвигается по квартире, на неё они оказывают моральное давление, в общем говоря они ждут когда она умрет и делают все для этого, чтобы завладеть окончательно ее квартирой», - пишет внучка.