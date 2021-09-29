Сотрудники Страховой компании «Согласие» украсили Тульский Кремль новой еловой аллеей

Сотрудники СК «Согласие» провели на территории Кремля полезную и красивую акцию .

Это событие стало подарком Кремлю по случаю состоявшегося накануне дня рождения «Согласия».

Сотрудники Тульского регионального филиала на свои личные средства закупили в лесопитомнике саженцы 10 голубых елей, доставили их на территорию Кремля и высадили красивую еловую аллею.

И это – уже третья аллея, высаженная сотрудниками филиала «Согласия» в Кремле за последние годы. Ранее высаженными дубами и елочками уже несколько лет любуются посетители Кремля – туляки и многочисленные гости города-героя.

По словам Директора Тульского регионального филиала, Заслуженного экономиста РФ Александра Скворцова: «Для нас огромная честь, что мы уже много лет дружим с Кремлем. Седьмой год подряд за счет собственных благотворительных средств мы обеспечиваем страховой защитой кремлевские стены и башни, торговые ряды, колокольню Успенского Собора и Атриум. Мы уже сделали доброй традицией украшение сердца нашего города новыми аллеями. И это здорово: пройдут годы, десятилетия, а наши дети, внуки и многие тысячи туляков будут любоваться красавцем-Кремлем и деревьями, посаженными нашими руками».

Событие стало подарком Кремлю по случаю состоявшегося накануне дня рождения «Согласия».

Филиал «Согласия» стал не только безоговорочным лидером Тульской области по имущественному страхованию, но и признанным лидером в реализации добрых дел. В этом году за счет собственных и привлеченных благотворительных средств были застрахованы от несчастных случаев и COVID все волонтеры Тульской области. Сотрудники филиала провели несколько масштабных субботников по благоустройству летнего лагеря Тульского областного дома ребенка, которому оказывают регулярную благотворительную помощь более 10 лет. В статусе генерального партнера подарили тулякам 4 замечательных фестиваля «ТУЛЬСКИЕ КРЫЛЬЯ», участвовали в фестивале «ТУЛЬСКОЕ НЕБО» и других, сдавали кровь в Дни донора. Оказывалась материальная помощь Тульскому центру детской психоневрологии, центрам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделению Союза женщин России, детям, нуждающимся в дорогостоящих операциях, приютам для бездомных животных и многим другим.

И вполне закономерно, что Тульский филиал Компании «Согласие» был отмечен Благодарственным письмом губернатора Алексея Дюмина «за большой вклад в реализацию общественно значимых социальных проектов и участие в благотворительной деятельности».