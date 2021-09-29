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Общество29 сентября 2021 16:56

Сотрудники Страховой компании «Согласие» украсили Тульский Кремль новой еловой аллеей

29 сентября сотрудники страховой компании «Согласие» провели на территории Кремля очень полезную и красивую акцию – высадили аллею из 10 молодых елочек
Источник:kp.ru
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Сотрудники СК «Согласие» провели на территории Кремля полезную и красивую акцию .

Сотрудники СК «Согласие» провели на территории Кремля полезную и красивую акцию .

Это событие стало подарком Кремлю по случаю состоявшегося накануне дня рождения «Согласия».

Сотрудники Тульского регионального филиала на свои личные средства закупили в лесопитомнике саженцы 10 голубых елей, доставили их на территорию Кремля и высадили красивую еловую аллею.

И это – уже третья аллея, высаженная сотрудниками филиала «Согласия» в Кремле за последние годы. Ранее высаженными дубами и елочками уже несколько лет любуются посетители Кремля – туляки и многочисленные гости города-героя.

По словам Директора Тульского регионального филиала, Заслуженного экономиста РФ Александра Скворцова: «Для нас огромная честь, что мы уже много лет дружим с Кремлем. Седьмой год подряд за счет собственных благотворительных средств мы обеспечиваем страховой защитой кремлевские стены и башни, торговые ряды, колокольню Успенского Собора и Атриум. Мы уже сделали доброй традицией украшение сердца нашего города новыми аллеями. И это здорово: пройдут годы, десятилетия, а наши дети, внуки и многие тысячи туляков будут любоваться красавцем-Кремлем и деревьями, посаженными нашими руками».

Событие стало подарком Кремлю по случаю состоявшегося накануне дня рождения «Согласия».

Событие стало подарком Кремлю по случаю состоявшегося накануне дня рождения «Согласия».

Филиал «Согласия» стал не только безоговорочным лидером Тульской области по имущественному страхованию, но и признанным лидером в реализации добрых дел. В этом году за счет собственных и привлеченных благотворительных средств были застрахованы от несчастных случаев и COVID все волонтеры Тульской области. Сотрудники филиала провели несколько масштабных субботников по благоустройству летнего лагеря Тульского областного дома ребенка, которому оказывают регулярную благотворительную помощь более 10 лет. В статусе генерального партнера подарили тулякам 4 замечательных фестиваля «ТУЛЬСКИЕ КРЫЛЬЯ», участвовали в фестивале «ТУЛЬСКОЕ НЕБО» и других, сдавали кровь в Дни донора. Оказывалась материальная помощь Тульскому центру детской психоневрологии, центрам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделению Союза женщин России, детям, нуждающимся в дорогостоящих операциях, приютам для бездомных животных и многим другим.

И вполне закономерно, что Тульский филиал Компании «Согласие» был отмечен Благодарственным письмом губернатора Алексея Дюмина «за большой вклад в реализацию общественно значимых социальных проектов и участие в благотворительной деятельности».

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