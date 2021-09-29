В Туле иномарка проверила упругость дерева и врезалась в подъезд

Фото: кадр из видео, видео группы "Тула ЧП"

В Туле иномарка пыталась свалить дерево, а потом врезалась в подъезд. Такую необычную проверку законов физики заметили очевидцы, которые и поделились ей в социальных сетях.

Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения на парковке на улице Максима Горького 17. Неизвестный водитель, желая выехать с парковки, почему-то сдал назад, от чего машина уперлась в дерево. Но, вместо того, чтобы ехать вперед, иномарка еще больше придавила дерево. В итоге ствол под напряжением распрямился и отбросил автомобиль прямо в подъезд.

В комментариях мнения подписчиков разделились. Кто-то считает, что неопытный водитель мог перепутать педали, а кто-то предположил, что ему могло стать плохо за рулем.