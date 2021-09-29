В Туле судебные приставы разыскивают семилетнего ребенка

Служба просит помочь всех неравнодушных жителей региона Фото: материалы пресс-служб

Межрайонное отделение судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей просит помощи в розыске пропавшего Наумкина Александра Олеговича 01.04.2014 г.р. Сообщается, что ребенка скрывает его отец, Наумкин Олег Александрович, 21.09.1978 г.р.

Наумкин должен передать несовершеннолетнего сына матери, однако от исполнения решения суда уклоняется и скрывает ребенка. Где находится мальчик сейчас - неизвестно.

Судебные приставы начали розыск ребенка, проводятся оперативные действия. Также служба просит помочь всех неравнодушных жителей региона.

При наличии какой-либо информации, звоните по телефонам: 8 (4872) 24-75-01, 8 (980) 720 10 31. Круглосуточная дежурная часть ведомства: 8 (4872) 56 35 40.