В Туле состоялось 27-е заседание городской Думы

Под председательством Главы города Тулы Ольги Слюсаревой состоялось 27-е очередное заседание Тульской городской Думы.

Депутаты рассмотрели более 30 вопросов повестки дня. По традиции заседание началось с награждения отличившихся в профессиональной и общественной деятельности туляков. Награды тулякам вручила Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

Медалью «За активную гражданскую позицию» награжден Почетный гражданин города Тулы Владимир Могильников. Мэр Тулы поздравила Владимира Сергеевича, пожелала крепкого здоровья, энергии, оптимизма. Также Почетными знаками и медалями награждены работники сферы здравоохранения, сотрудники МЧС, члены ветеранских организаций.

В церемонии награждения принимал участие глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

Мэр Тулы наградила Владимира Сергеевича Могильникова медалью Тульской городской Думы «За активную гражданскую позицию».

Об изменениях в Устав...

В ходе заседания был рассмотрен вопрос об изменениях в Устав муниципального образования город Тула. Необходимость внесения поправок вызвана вступившими в силу изменениями в федеральном законодательстве в части вопросов местного значения.

Депутаты рассмотрели более 30 вопросов повестки дня.

Так, отражению в Уставе подлежат пункты, касающиеся осуществления муниципального контроля. На органы местного самоуправления возлагаются обязанности по надзору за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения. Также контролироваться будет соблюдение правил благоустройства в части требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг. При выявлении нарушений контролирующий орган будет выдавать предписания об их устранении.

Аналогичные изменения внесены в ст. 53 Устава, определяющую полномочия администрации города Тулы.

В документ также вносятся уточнения, запрещающие муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности, иметь двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства. Поправки обязывают чиновников сообщать такие сведения. Они смогут продолжить работу, если в течение шести месяцев представят документы, подтверждающие намерение прекратить гражданство иностранного государства. Если спустя полгода такие документы не поступят, муниципальных служащих ждет увольнение, а лиц, замещающих муниципальные должности, – досрочное прекращение полномочий.

– Считаю, что принятие данных ограничений – важный момент, поскольку представители органов МСУ должны быть патриотами Родины, защищать ее интересы. Должностные лица и муниципальные служащие обязаны соблюдать законы своей страны, в то время как двойное гражданство влечет за собой сложное правовое положение, так как вместе с «двойными» правами, человек получает и «двойные» обязанности. При этом законодательные базы могут не только отличаться, но и противоречить друг другу, – считает заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов.

Проект прошел обсуждение на публичных слушаниях, антикоррупционную экспертизу. Получены положительные заключения Управления Министерства юстиции по Тульской области, прокуратуры города Тулы. Депутаты поддержали изменения в Устав муниципального образования город Тула единогласно.

... и в Правила благоустройства

Также депутаты приняли решение о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Тула.

– Изменения касаются вопросов восстановления асфальтового покрытия после проведения земляных работ. Ситуация для города актуальная. Необходимость в разрытии дорожного покрытия часто возникает, например, при прокладке коммуникаций под проезжей частью автодороги или тротуаром, в случае устранения коммунальных аварий, когда необходимо заменить трубы и для этого производится вскрытие дорожного полотна. В настоящее время, согласно действующим Правилам, после проведения работ независимо от площади повреждения асфальтовое покрытие восстанавливается на полную ширину дороги. Изменения, внесенные сегодняшним решением Думы, позволят производить восстановление «картами», если разрушение проезжей части произошло менее чем на 50 % ширины дороги. При нарушении более половины ширины покрытия организация или физлицо, производившие работы, должны восстановить ширину дороги полностью. При необходимости – с заменой бортового камня, – пояснила заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева. – Кроме того, теперь Правила предусматривают ответственность для всех организаций, производивших разрытия, вне зависимости от того, получали они соответствующий ордер или нет.

Депутаты приняли решение о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Тула.

Про муниципальный контроль

Депутаты приняли блок решений об утверждении положений о муниципальном контроле в сфере благоустройства, о муниципальном жилищном контроле, о муниципальном контроле в области торговой деятельности, о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве и др.

Утвержденными положениями о соответствующих видах контроля, определены контрольные органы, уполномоченные на осуществление соответствующего вида контроля, в лице отраслевых подразделений администрации города. Также определены профилактические мероприятия и виды контрольных мероприятий, периодичность их проведения.

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" порядок организации и осуществления муниципального контроля устанавливается представительным органом муниципального образования.

– Ранее порядок организации и осуществления муниципального контроля устанавливался положениями о муниципальном контроле, которые утверждались постановлениями администрации города, – пояснил заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов.