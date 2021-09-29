Фото: тульская Госавтоинспекция Фото: материалы пресс-служб

В Туле пьяный автолюбитель устроил ДТП и сам же пострадал в нем. Авария случилась вечером 28 сентября.

По предварительным данным, около 18:40 на Новомосковском шоссе 38-летний мужчина без водительских прав был за рулем автомобиля «Samant». Не справившись с управлением, он столкнулся с машиной «Renault Logan», за рулем которого был 24-летний юноша.

В результате аварии водитель машины «Samant» получил различные травмы, ему оказали медицинскую помощь. От теста на алкоголь мужчина отказался. Отмечается также, что ранее его уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде.