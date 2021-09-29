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Общество29 сентября 2021 11:47

Дело антипрививочников АО «Щегловский вал» : суд отказал в иске одному из работников

Заседание состоялось 29 сентября в Пролетарском районном суде
Елена Иргиз
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Теперь сотрудник АО «Щегловский вал» сможет вернуться на работу только если сделает прививку от коронавируса

Теперь сотрудник АО «Щегловский вал» сможет вернуться на работу только если сделает прививку от коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

Дело антипрививочников АО «Щегловский вал» : суд отказал в иске одному из работников. Заседание состоялось 29 сентября в Пролетарском районном суде.

На очередном заседании по делу один из работников предприятия представил новые письменные доказательства в пользу своего отказа от вакцинации. Одним из них стало экспертное заключение о вреде препаратов, которыми сейчас прививают граждан. Правда, этот иск не был принят к производству.

Другим ходатайством защиты стало привлечение к делу различных публикаций о ряде смертельных случаев, наступивших после вакцинации. Эти данные были размещены на сайте независимой ассоциации врачей.

Против этих документов выступили представители ответчика и Роспотребнадзора. Суд отклонил данные ходатайства и отказал работнику в предъявляемых требованиях. Теперь сотрудник АО «Щегловский вал» сможет вернуться на работу только если сделает прививку от коронавируса. Также суд вынес отказ в компенсации морального вреда и недополученного заработка.

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