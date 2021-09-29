Теперь сотрудник АО «Щегловский вал» сможет вернуться на работу только если сделает прививку от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

Дело антипрививочников АО «Щегловский вал» : суд отказал в иске одному из работников. Заседание состоялось 29 сентября в Пролетарском районном суде.

На очередном заседании по делу один из работников предприятия представил новые письменные доказательства в пользу своего отказа от вакцинации. Одним из них стало экспертное заключение о вреде препаратов, которыми сейчас прививают граждан. Правда, этот иск не был принят к производству.

Другим ходатайством защиты стало привлечение к делу различных публикаций о ряде смертельных случаев, наступивших после вакцинации. Эти данные были размещены на сайте независимой ассоциации врачей.

Против этих документов выступили представители ответчика и Роспотребнадзора. Суд отклонил данные ходатайства и отказал работнику в предъявляемых требованиях. Теперь сотрудник АО «Щегловский вал» сможет вернуться на работу только если сделает прививку от коронавируса. Также суд вынес отказ в компенсации морального вреда и недополученного заработка.