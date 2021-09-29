Бывшему мэру Тулы Владимиру Могильникову исполняется 75 лет

Владимир Могильников возглавлял Тулу с 2005 года Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня празднует юбилей бывший мэр Тулы Владимир Могильников. 29 сентября ему исполняется 75 лет.

Напомним, что Владимир Могильников стал последним всенародно избранным мэром нашего города. Главой Тулы он стал в 2005 году и занимал эту должность в течение пяти лет.

Могильников родился в 1946 году в Туле. Трудился на заводе «Штамп». В 1989 году его назначили председателем Пролетарского райисполкома, в 1991-2005 годах был главой администрации района. Возглавлял также тульскую Федерацию бокса.

В настоящее время Владимир Могильников - член Общественной палаты Тульской области.