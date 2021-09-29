Виновник в гибели троих человек в ДТП в Веневском районе отправится в колонию на 4 года

Также мужчина должен заплатить свыше 4 миллионов компенсации морального вреда Фото: Алексей ФОКИН

Веневский районный суд рассмотрел дело о смертельном ДТП 21 февраля 2021 года, которое произошло на трассе Р22 «Каспий». На скамье подсудимых с обвинением в нарушении ПДД, повлекшем смерть трех человек оказался житель Москвы.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 49-летний водитель Chevrolet обгонял едущую впереди него машину и вдруг заметил двигающийся по встречной полосе Mitsubishi. Желая избежать столкновения, мужчина резко свернул вправо. От резкого маневра правые колеса Chevrolet оказались на заснеженной обочине и потеряли сцепление с дорогой. Возник занос, от чего автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с Mitsubishi.

В результате ДТП погибли пассажиры Chevrolet – женщина и ребенок, а также женщина, ехавшая в Mitsubishi. Водитель встречной машины получил тяжелые травмы.

Суд приговорил жителя Москвы к 4 годам колонии-поселения, взыскав с него компенсацию морального вреда потерпевшим на общую сумму 4 240 000 рублей.