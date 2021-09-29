В Тульской области ищут талантливых футболистов

Участниками могут стать дети от 7 до 12 лет с любым уровнем подготовки Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области ищут юных талантливых футболистов. Спортивные мероприятия пройдут в Ясногорком, Одоевском и Воловском районах.

Во время мероприятия пройдет товарищеская игра, в течение которой на поле с ребятами будут работать профессиональные тренеры и судьи. Участниками могут стать дети от 7 до 12 лет с любым уровнем подготовки. Организаторы соревнований посмотрят каждого участника, пообщаются с родителями детей.

Расписание игр:

- 2 октября - 9:00-12:00, Ясногорск, ул. Гайдара 4;

- 2 октября - 15:00-18:00, Волово ул. Александрова,1 (стадион «Урожай»);

- 3 октября - 10:00-13:00, Одоев, ул. Победы 4а (стадион «Колос»)

Контактный номер для связи: 8 (915) 681-12-81;

WhatsApp: 8(930) 898-98-14;

Эл.почта: Football71@yandex.ru .