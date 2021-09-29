В Дубенском районе 5 заброшенных зданий создавали опасность людям

В эти здания попасть может кто угодно, в том числе и дети Фото: Алексей ФОКИН

В Дубенском районе местную администрацию обязали ограничить доступ в заброшенные здания. Одоевский районный суд рассмотрел 5 дел об административных правонарушениях.

На суде выяснилось, что во время прокурорской проверки в Дубенском районе выявились 5 заброшенных строений, принадлежащих администрации муниципального образования. Их состояние очень плачевное: они полуразрушены, их окна и дверные проемы открыты. В эти здания попасть может кто угодно, в том числе и дети.

Такие нарушения могут привести к ухудшению состояния построек, которые в любой момент могут нанести вред здоровью людей. Однако никаких мер к решению данной проблемы администрация района не принимала.

Суд учел позицию обвинения и постановил в течение месяца ограничить доступ людей к разрушающимся зданиям.