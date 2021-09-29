В Туле открывается новое выставочное пространство для фотографов и художников

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Сегодня, 29 сентября, в Туле открывается выставочное пространство для молодых художников и фотографов. Мероприятие начнется в 18:30 в фойе молодежного центра «Родина», сообщает городская администрация.

На выставке все посетители могут познакомиться с работами начинающих художников и фотографов и опытных мастеров Фото: материалы пресс-служб

На выставке все посетители могут познакомиться с работами начинающих художников и фотографов и опытных мастеров. Вход бесплатный. Приглашаются все желающие.