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Общество29 сентября 2021 8:55

В Туле открывается новое выставочное пространство для фотографов и художников

Мероприятие открытия вернисажа пройдет 29 сентября в молодежном центре «Родина»
Елена Иргиз
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Фото с сайта pixabay.com

Фото с сайта pixabay.com

Сегодня, 29 сентября, в Туле открывается выставочное пространство для молодых художников и фотографов. Мероприятие начнется в 18:30 в фойе молодежного центра «Родина», сообщает городская администрация.

На выставке все посетители могут познакомиться с работами начинающих художников и фотографов и опытных мастеров

На выставке все посетители могут познакомиться с работами начинающих художников и фотографов и опытных мастеров

Фото: материалы пресс-служб

На выставке все посетители могут познакомиться с работами начинающих художников и фотографов и опытных мастеров. Вход бесплатный. Приглашаются все желающие.

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