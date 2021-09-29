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Общество29 сентября 2021 8:41

В Туле по новым путям на улице Советской прошел тестовый трамвай

Городская администрация сообщает, что трамваи выйдут на маршруты в штатном режиме уже в ближайшие дни
Елена Иргиз
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Фото: администрация Тулы

Фото: администрация Тулы

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Советской после завершения ряда работ пустили трамваи в испытательном режиме.

Отметим, что сейчас уже завершена сборка шпал и рельсов, а также пути обсыпаны щебнем. Кроме этого, рабочие также сварили стыки и уложили железобетонные плиты.

Всего было отремонтировано 884 метра путей. На это подрядчик затратил 168 миллионов рублей. Городская администрация сообщает, что трамваи выйдут на маршруты в штатном режиме уже в ближайшие дни.

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