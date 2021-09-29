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Происшествия29 сентября 2021 8:32

В Плавске будут судить женщину, зарезавшую сожителя

Преступление произошло на почве ревности
Елена Иргиз
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На фото: орудие преступления

На фото: орудие преступления

Фото: материалы пресс-служб

Жительница Плавска зарезала приревновавшего ее мужчину. Теперь ее ждет суд.

Как выяснилось на следствии, вечером 13 августа 2021 года в квартире на улице Октябрьской между 46-летней местной жительницей и ее 53-летним сожителем вспыхнула ссора. Мужчина приревновал свою подругу. Во время конфликта, женщина схватила нож и ударила им в грудь сожителя. От полученных ран тот скончался на месте.

В настоящее время уголовное дело передано прокурору. Обвиняемая в убийстве женщина находится под стражей.

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