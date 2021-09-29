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Происшествия29 сентября 2021 8:24

Угон иномарки может стоить двум жителям Алексина свободы

Молодые люди совершили преступление в пьяном виде
Елена Иргиз
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С достаточными уликами обвинения следователи передали дело в суд

С достаточными уликами обвинения следователи передали дело в суд

Фото: материалы пресс-служб

В Алексине двое молодых парней угнали автомобиль и прихватили из него мобильник. Теперь их ждет суд и вероятный срок заключения.

Следствие выяснило, что ночью 26 июня 2021 20-летний местный житель и его 17-летний знакомый были пьяны и угнали «Мазду», припаркованную на улице Мира, и вдобавок похитили из нее мобильный телефон.

Собрав достаточно доказательств вины молодых людей, следователи передали дело в суд. Юношам грозит до 7 лет лишения свободы.

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