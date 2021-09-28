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Общество28 сентября 2021 16:25

В Туле прошли соревнования спасателей «Вертикальный вызов»

Кроме скоростного подъема также для гостей работала выставка пожарно-спасательной техники и полевая кухня
Елена Иргиз
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Всоревновании участвовали свыше ста пожарных и спасателей более 50 подразделений

Всоревновании участвовали свыше ста пожарных и спасателей более 50 подразделений

Фото: Алексей ФОКИН

28 сентября тульские спасатели провели соревнования «Вертикальный вызов» - огнеборцы в полной экипировке поднимались на время на 22 этаж многоквартирного дома.

Соревнования состоялись в одной из многоэтажек на улице Сурикова. В них участвовали больше ста пожарных и спасателей более 50 подразделений, среди которых были и девушки.

Кроме скоростного подъема также для гостей работала выставка пожарно-спасательной техники и полевая кухня.

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