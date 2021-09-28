В Туле прошли соревнования спасателей «Вертикальный вызов»

Всоревновании участвовали свыше ста пожарных и спасателей более 50 подразделений Фото: Алексей ФОКИН

28 сентября тульские спасатели провели соревнования «Вертикальный вызов» - огнеборцы в полной экипировке поднимались на время на 22 этаж многоквартирного дома.

Соревнования состоялись в одной из многоэтажек на улице Сурикова. В них участвовали больше ста пожарных и спасателей более 50 подразделений, среди которых были и девушки.

Кроме скоростного подъема также для гостей работала выставка пожарно-спасательной техники и полевая кухня.