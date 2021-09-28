В Тульской области ожидаются заморозки в ночь на 30 сентября

Синоптики дают метеопредупреждение
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области в ночь и утром 30 сентября ожидаются заморозки до -2°C.
Спасатели предупреждают жителей и гостей региона о правилах безопасности: будьте бдительны и осторожны, не нарушайте правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей!
Правила пользования печным отоплением:
- печи и их дымоходы должны быть тщательно проверены, очищены от сажи и отремонтированы;
- не пускайте детей самостоятельно разжигать печи;
на сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый металлический лист размером 50х70 см, который должен быть свободным от дров и других горючих материалов;
не стелите возле печи ковры, не ставьте близко мебель;
не разжигайте печь легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;
ремонтировать печи должны люди с соответствующей квалификацией.
Правила пользования отопительными электробытовыми приборами:
монтаж проводки и электроприборов доверяйте только квалифицированным специалистам;
применяйте предохранители только заводского изготовления чтобы не было короткого замыкания и перегрузок;
электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.
не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели;
не сушите над приборами одежду и другие сгораемые материалы;
не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электрические приборы;
не пользуйтесь проводкой с поврежденной изоляцией.
Правила пользования газовыми приборами:
сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;
если газа нет, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе;
немедленно сообщайте о каждой неисправности в газовую службу;
не пускайте к газовым приборам детей и людей, не умеющих ими пользоваться;
не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах;
заправляйте газовые баллоны только на специальных заправках;
не подключайте и не отключайте сами газовые плиты в квартирах.
не обогревайте газовой плитой квартиру;
уходя из дома, выключайте плиту и перекрывайте вентиль на баллоне.
при утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте и не выключайте свет и электроприборы.
если вы заметили запах газа в квартире, немедленно выключите газовую плиту, перекройте кран подачи газа, проветрите помещение и вызовите работников газовой службы.
В случае любой беды или происшествия звоните в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».