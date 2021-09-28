Тулячка отказалась платить микрозайм и лишилась денег и автомобиля

Автомобиль должницы выставлен на продажу за долги Фото: Алексей ФОКИН

Советский районный суд взыскал с жительницы Тулы по договору потребительского займа более 500 тысяч рублей.

Как установило следствие, 10 августа женщина взяла 117 000 рублей на три недели – до 14 сентября 2020 года под 97,333% годовых. Жительница Тулы ознакомилась с порядком расчета стоимости займа и подписала договор, после чего ей была выдана нужная сумма. Как обеспечение для займа женщина указала свою машину Daewoo Gentra.

Однако платежей по долгу не поступало, в связи с чем долг вырос до 500 тысяч рублей. Тогда микрокредитная компания обратилась в суд с требованием взыскать задолженность и заложенное имущество.

Суд с требованиями истца согласился. В настоящее время в пользу ООО «Микрокредитная компания Деньги на максимум» взысканы:

- 252 858 рублей задолженности;

- 114 147 рублей процентов;

- 132 715 рублей неустойки;

- 10 000 рублей оплаты юридических услуг.

В общей сложности взыскано 521 449 рублей. Транспортное средство Daewoo Gentra изъято и выставлено на продажу с начальной ценой в 117 000 рублей. Решение вступило в законную силу.