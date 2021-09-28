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Общество28 сентября 2021 14:58

Житель Тулы обматерил женщину и теперь поплатится рублем

Административное дело рассмотрел мировой суд Советского района
Елена Иргиз
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Мужчина словами унизил честь и достоинство женщины

Мужчина словами унизил честь и достоинство женщины

Фото: Алексей ФОКИН

Мировой суд Советского судебного района в Туле рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденном по поводу оскорбления тулячки.

Как было установлено в ходе судебного следствия, вечером 25 июня 2021 года обвиняемый, будучи у себя дома, оскорбил женщину нецензурной бранью, унизив тем самым ее честь и достоинство.

Суд постановил признать мужчину виновным в административном правонарушении по статье «Оскорбление». Ему назначили штраф в 3 000 рублей.

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