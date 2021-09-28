В Узловой изготавливали жидкое стекло с опасными химикатами без лицензии

Также мужчина организовал сбыт готовой продукции и выручил за него более 975 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН

Житель Узловой организовал производство жидкого стекла, не имея лицензии. За это мужчина заплатит крупный штраф.

Как было установлено в ходе судебного следствия, с февраля 2017 по октябрь 2019 обвиняемый организовал в Узловой на территории ООО «Промстеклоцентр-Тула» производство жидкого стекла, не имея на то соответствующей лицензии. Для данного производства лицензия обязательна, так как в нем используется токсичное вещество 2 класса опасности. Также мужчина организовал сбыт готовой продукции и выручил за него более 975 миллионов рублей.

Суд приговорил жителя Узловой к штрафу в 3 миллиона 600 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.