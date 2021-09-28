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Происшествия28 сентября 2021 14:25

В Туле девушке пробили голову каблуком ботильона

Инцидент произошел в ночь на 26 сентября в одном из караоке-баров
Елена Иргиз
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Будет проведена медэкспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью

Будет проведена медэкспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью

Фото: Алексей ФОКИН

Ночью с 25 на 26 сентября в одном из караоке-баров молодой девушке пробили голову каблуком ботильона. Пострадавшая пожаловалась на это в своем инстаграм-канале.

Как пишет девушка, это случилась в клубе "Люди" возле "Ликерки Лофт". Она была среди гостей на дне рождении подруги. К их компании внезапно пристала неадкеватная женщина: она сначала что-то говорила невнятное, а потом схватила ботильон и ударила пострадавшую. Девушка такого не ожидала и вовремя не среагировала.

Нападавшую оттащил мужчина одной из ее подруг и не дал ей дальше избивать девушку. Пострадавшая подала заявление в полицию. Все обстоятельства происшествия выясняются. Будет проведена медэкспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью.

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