Дело Контрабаева – Черноусова: по мнению защиты, свидетелям задают вопросы, не имеющие отношения к фабуле обвинительного заключения Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, что бывшему экс-председателю регионального комитета по инновациям и информатизации Артуру Контрабаеву вменяют растрату вверенных бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а предпринимателю вменяют вину в пособничестве преступлению. По версии стороны обвинения, вместо новой региональной информационной системы здравоохранения (РИЗС) Тульская область получила продукт, который был создан еще 15 лет назад, а Алексей Черноусов и Артур Контрабаев похитили выделенные на создание и внедрение РИСЗ средства в размере 68,3 млн. рублей.

Алексей Черноусов являлся гендиректором и учредителем компании ООО «Смарт Дельта Системс», которая более 20 лет занимается разработкой, внедрением и сопровождением систем автоматизации управления для медицинских учреждений, и именно эта компания и реализовывала в Тульской области проект по модернизации регионального здравоохранения. Как считает следствие, Черноусов еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым и неустановленными сообщниками для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм. После этого компанией, в рамках тестирования запатентованной еще в 2005 году медицинской информационной системы «Инфоклиника», один из ее модулей - «Электронная регистратура» - был развернут в тульских медучреждениях также в 2012 году. В 2013 конкурс на создание РИСЗ выиграла компания Черноусова. Из регионального бюджета «Смарт Дельта Системс» получила в 2013-2015 гг. более 68 млн. рублей.

Сами обвиняемые вину не признают, и утверждают, что у Минздрава и министерства информатизации претензий к новой РИЗС не возникло, а сама система была не только внедрена и используется до сих пор в Тульской области, но и является примером для других регионов страны. В рейтинге субъектов РФ, который ведется федеральным минздравом – Тульская область занимает первое место по цифровизации здравоохранения.

В ходе судебного заседания, состоявшегося в минувший понедельник, были допрошены два свидетеля. Первой свои показания дала Ольга Лаврова, состоящая в должности заместителя главного врача по лечебной работе «ГУЗ Тульская областная клиническая больница №2 им. Л. Н. Толстого» с 2007 года. Она сообщила суду, что в период 2012-2013 гг. в медучреждении было установлено 34 компьютера и соответствующее программное обеспечение. Но с технической частью, как заявил свидетель, она не соприкасалась, поскольку по ее роду деятельности в этом не было необходимости – Лаврова сообщила, что начала знакомиться с подробным функционалом программы, которая носит название РИСЗ ТО, лишь два года назад. О подробностях содержания Госконтракта № 2013-1 и технического задания свидетель также не осведомлен, но подтвердила, что на данный момент региональная информационная система здравоохранения в ее медицинском учреждении действительно работает и выполняет все поставленные задачи.

Далее в качестве свидетеля перед судом выступила Маргарита Томаева, главный врач ГУЗ «Городская клиническая больница №2 г. Тулы им. Е. Г. Лазарева». Она сообщила, что в 2012-2013 гг. в подведомственном ей учреждении велась поставка компьютерного оборудования, заработали модули электронной регистратуры и электронной лабораторной карты. Затем поэтапно внедрялись другие модули, сотрудники больницы проходили обучение с помощью специалистов ГАУ ТО «ЦИТ».

- Все проводимые мероприятия мы внедряем по указанию регионального минздрава. И, мне, как руководителю, не известны факты о том, что РИСЗ ТО не внедрена или не работает, - подчеркнула свидетель.

На вопрос прокурора о том, наблюдаются ли какие-то сбои в работе информационной системы, Маргарита Томаева сообщила, что техническим сопровождением занимается специальный отдел в ее подведомственной больнице, и всех нюансов она не знает, поскольку «не технарь».

Эта фраза стало поводом для выступления адвоката Игоря Чернецкого:

- Происходит затягивание судебного процесса. Ведутся бессмысленные допросы свидетелей об обстоятельствах, которые не относятся к предъявленному обвинению, касающегося только периода 2012-2013 годов. Зачем впустую тратить время? – вопросил адвокат Артура Контрабаева.

Далее прокурор ходатайствовал перед судом о чтении стенограммы прослушки разговора Томаевой и руководителя МИАЦ Натальи Поляковой, состоявшегося в 2016 году. Защита поддержала чтение данной стенограммы. В разговоре Томаева и Полякова обсуждали одновременную поломку трех серверов в больнице, что привело невозможности пользоваться Инфоклиникой в течение 2-х дней, а на РИСЗ было завязано очень много процессов в больнице. Теперь стало ясно о каком простое в течение 2-х дней говорила Полякова ранее в зале суда. Таким образом данная прослушка оказалась на руку защите, т.к. объяснила, что проблемы с функционированием РИСЗ были связаны с поломкой оборудования, а не ошибками программы.

На следующий день свои показания дала главный врач Тульской областной больницы Анна Савищева, с марта 2014 по сентябрь 2019 года возглавлявшая тульскую городскую клиническую больницу №13. Она сообщила о том, что к 2014 году в данном медучреждении уже была поставлена компьютерная техника, модуль запись на прием функционировал, а в 2014 запускались модули формирования протоколов истории болезни, управления стационаром, лаборатории, а с течением времени происходило постоянное расширение функционала в соответствии с дорожной картой. Взаимодействие с территориальным фондом ОМС началось после поступления такого указания от Минздрава ТО. Персонал проходил обучение с помощью специалистов ГАУ ТО «ЦИТ», которые также осуществляли техническую поддержку и устраняли неполадки в случае их возникновения.

Мнение

Олег Никуленко, адвокат Алексея Черноусова:

- Прошедшие два судебных заседания были наполнены рутиной - никаких сенсаций не произошло: все идет в том же русле. Фактически каждый свидетель со стороны обвинения свидетельствовал в пользу обвиняемых с той точки зрения, что РИСЗ ТО существует, функционирует, ее внедрение происходило поэтапно, с порой присущими при внедрении нового программного продукта некоторыми техническими проблемами, которые достаточно оперативно устранялись. Особо примечателен тот факт, что все свидетели, допрошенные к этой фазе данного судебного процесса, не были причастны к Госконтракту №2013-1, не принимали участие в конкурсных процедурах, направленных на получение вышеуказанного контракта и процедуре его приемки. Они могут свидетельствовать лишь о том, как РИСЗ ТО внедрялась уже самим госзаказчиком в подведомственных ему медучреждениях.

Хотел бы обратить внимание на следующие обстоятельства: поскольку мой подзащитный обвиняется в совершении экономического преступления, а именно в том, что при исполнении госконтракта он, Черноусов, этот госконтракт не исполнил, то в соответствии со ст. 73 УПК РФ под «другими обстоятельствами совершения преступления» следует понимать конкретные положения Государственного контракта №2013-1, которые были нарушены ООО «Смарт Дельта Системс».

Под предметом доказывания в уголовно-правовой науке понимается совокупность фактических обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу и имеющих правовое значение, т.е. обеспечивающих правильное применение норм различных отраслей.

Таким образом, главным предметом доказывания по настоящему делу должны стать следующие обстоятельства:

- Создана ли РИСЗ ТО?

- Исполнен ли государственный контракт №2013-1?

- Переданы ли госзаказчику права на объекты интеллектуальной собственности, являющиеся составной частью РИСЗ ТО?

- Если госконтракт не исполнен, то какие конкретно обязанности, предусмотренные государственным контрактом №2013-1 и оплаченные государственным заказчиком, не были исполнены ООО «Смарт Дельта Системс»? И какие конкретно пункты технического задания не были использованы?

- Если госконтракт не исполнен, то является ли такое неисполнение преступным деянием или оно относится к гражданско-правовому деликту?

Ответы на эти вопросы помогут внести существенную ясность в этом судебном разбирательстве.