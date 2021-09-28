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Общество28 сентября 2021 11:31

В Тульской области разыскиваются родственники погибших красноармейцев

Захоронение было обнаружено в сельском поселении Семеновское и у мемориала в селе Мокрое в Можайском районе Московской области
Елена Иргиз
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Фото с сайта pixabay.com

Фото с сайта pixabay.com

Московское «Поисковое объединение «Рубеж» просит откликнуться родных солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Захоронение было обнаружено в сельском поселении Семеновское и у мемориала в селе Мокрое в Можайском районе Московской области.

Разыскиваются родственники:

- Картушина Якова Петровича, 1910 года рождения, 202 з.с.п., призван Тульским РВК, сведения о родственниках: г. Тула, ул. Кирова, барак № 15, кв. 16, Картушина Р.К.;

- Карабельникова Григория Федоровича, 113 с.п., сведения о родственниках: г. Тула, Мясновский пос., 2 проезд, д. 22, жена Петрова Александра Васильевна.

Родственники солдат могут позвонить поисковикам по телефону 8-903-276-01-99.

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