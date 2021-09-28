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Тульский суд приостановил работу одной из котельных города. Согласно материалам дела, котельная на улице Дмитрия Ульянова дом 23 нарушает требования промышленной безопасности.

Проверку объекта, хозяином которого является АО «Тульское предприятие тепловых сетей», провел Ростехнадзор 21 сентября. Инспекция выявила нарушения в теплоснабжении Советского района, создающие угрозу жизни и здоровью людей. Суд согласился с выводами надзорного ведомства и приостановил работу котельной на 90 дней начиная с 28 сентября.

Сообщается также, что такое случается с этой котельной не впервые. 7 февраля 2020 года она также закрывалась по решению суда.

Напомним, что в Тульской области отопительный сезон в социальных учреждениях начался 16 сентября, а с 20 сентября тепло должно поступить и в жилые дома.