Жительницу Новомосковска отправили в колонию за удар сожителя ножом

На следствии женщина призналась в совершенных действиях Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске женщина ударила ножом сожителя за нанесенные оскорбления. Теперь ей придется провести несколько лет в колонии.

В суде выяснилось, что 15 июня 2021 года 40-летняя местная жительница выпивала со своим 38-летним сожителем у себя дома. Между ними произошла ссора, в пылу которой разозленная оскорблениями мужчины обвиняемая схватила нож и ударила своего обидчика в грудь. В службу спасения мужчина позвонил сам. Его отвезли в больницу на скорой помощи.

На следствии женщина призналась в совершенных действиях. Суд приговорил ее к 2,5 годам колонии общего режима.