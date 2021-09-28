В Туле в огне погибла 83-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В Туле сгорела комната в квартире. Пожар случился вечером 27 сентября.

Как сообщает региональное ГУ МЧС России, звонок дежурным спасателям поступил около 19:35. Горела квартира на улице Городская в поселке Плеханово. К месту происшествия выехали три пожарных расчета и автолестница.

Пожар удалось потушить через полчаса. В квартире сгорела комната, все помещение закоптилось. В огне погибла 83-летняя женщина. Также по лестнице из соседней квартиры вывели мужчину. Причина возгорания устанавливается.