В Павловском районе на трассе М-2 «Крым» пьяный водитель устроил ДТП

Установлено, что у водителя «Volkswagen» было алкогольное опьянение средней степени Фото: материалы пресс-служб

В Павловском районе на трассе М-2 «Крым» столкнулись две иномарки: есть пострадавшие. ДТП произошло в темное время суток 25 сентября.

По предварительной информации, около 20:30 на 236 километре трассы М-2 «Крым» автомобиль «Lada Granta», за рулем которого был 36-летний мужчина, столкнулся с минивэном «Volkswagen Transporter», которым управлял 58-летний водитель. Установлено, что у водителя «Volkswagen» было алкогольное опьянение средней степени.

В результате аварии оба водителя машин и пассажир «Volkswagen», 62-летняя женщина, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.