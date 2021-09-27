«ПМП «ПРОТОН»: Создавая медицину будущего

ООО "ПМП "ПРОТОН" - регулярный участник профильных российских и международных выставок.

- Наше предприятие основано в 2007 году, - говорит генеральный директор ООО «ПМП «ПРОТОН» Александр Болдин. – На заре своей деятельности мы, получив лицензию Росздравнадзора, занимались только ремонтом и техобслуживанием медицинских изделий. Коллектив предприятия составлял тогда всего 5-7 человек… Но уже в 2009-м был сформирован конструкторский отдел, мы приступили к разработке и производству собственных изделий. В настоящее время в линейке производимого предприятием оборудования – цифровые комплексы для диагностики различных заболеваний, передвижные комплексы различной специализации на базе автомобилей с использованием рентгеновского оборудования и малогабаритных теплоэнергоустановок и мн. др.

Нашими основными заказчиками являются медучреждения различных уровней (федеральные, региональные), Министерство обороны РФ, а также частные клиники.

- Особо хотел бы отметить сотрудничество с нашими Чешскими партнерами, - продолжает Александр Викторович. - С 2018 года мы начали разработку и производство специальной техники медицинского назначения, которая востребована для оснащения центральных стерилизационных отделений медучреждений. Кроме того, мы занимаемся модернизацией оборудования лечебно-профилактических учреждений, ремонтом и техобслуживанием медицинских изделий. Пристальное внимание уделяем обучению персонала медицинских учреждений для работы на произведенном нашей компанией оборудовании.

- Ваши клиенты могут рассчитывать на сервисное обслуживание?

- Конечно, важной составляющей обеспечения качественной работы производимого и устанавливаемого оборудования является его сервисное обслуживание. Для оперативного решения этого вопроса у организации есть собственная сервисно-монтажная служба. Именно она осуществляет монтаж, гарантийный и постгарантийный ремонты, а также плановое сервисное обслуживание. Высококвалифицированные специалисты предприятия прошли соответствующее обучение в ряде ведущих зарубежных фирм-изготовителей оборудования.

- Александр Викторович, какова география поставок вашей продукции в России?

- От Калининграда до Владивостока! Основной покупательский спрос - в Тульской, Калужской и Московской областях, много заказов поступают из Твери, Самары, Нижнего Новгорода, Липецка, Казани, Санкт-Петербурга, Башкирии и Хабаровского края. Распространению нашей продукции способствует наше регулярное участие в профильных российских и международных выставках, научно-практических конференциях. Многие клиенты находят нас сами по рекомендациям: причина простая – большая часть оборудования, которое мы производим, пока не имеет сертифицированных аналогов в России.

В линейке производимого предприятием оборудования - передвижные комплексы различной специализации на базе автомобилей с использованием рентгеновского оборудования и малогабаритных теплоэнергоустановок.

- На внешние рынки обращаете внимание?

- Да, в настоящее время на стадии детальной проработки находится контракт на поставки нашей продукции в Египет: есть все предпосылки, что старт началу сотрудничества будет дан до конца текущего года. В фокусе нашего внимания и Венесуэла. Несмотря на то, что эта страна расположена далеко, это очень перспективный рынок. В Венесуэле существуют высокие социальные обязательства, в т. ч. бесплатная медицина. Фонд медицинского оборудования в этой стране достаточно изношен, и латиноамериканцы заинтересовались высокотехнологичной и современной продукцией нашего предприятия. Эта перспектива на 2022-2025 годы.

- Для решения столь амбициозных задач необходимы настоящие профессионалы…

- Коллектив «ПМП «ПРОТОН» таковым и является! Тульские мастера испокон веку славились своим умением в разных сферах. Большинство наших сотрудников - коренные туляки, которые любят и уважают традиции Тульского края, стараются преумножать его добрую славу. Сейчас в «ПРОТОНе» работают порядка 100 человек – это оптимальное количество сотрудников, которое позволяет предприятию гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. Уверен, мы будем продолжать свое поступательное движение вперед на благо развития нашего региона!

ООО "ПМП "ПРОТОН":

Тула, ул. Болдина, 98-а.

Тел.: (4872) 25-05-87, 25-05-86.

protontula.ru