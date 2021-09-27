Дело рассмотрит мировой суд Фото: Алексей ФОКИН

В Кимовске сотрудница больницы продавала фальшивые сертификаты о прививке от коронавируса. Женщина взяла деньги с желающих купить документ, но нужной бумаги они так и не получили.

Как показало предварительное следствие, в Кимовском районе 19 человек не захотели делать прививку от коронавируса, но и терпеть ограничения как не вакцинированные они тоже не пожелали. Выход граждане нашли в покупке сертификата без фактического прохождения процедуры.

В июле 2021 года свои услуги им предложила специалист по закупкам ГУЗ «Кимовская центральная районная больница». Женщина пообещала продать сертификаты о вакцинации, попросив за каждый 1 000 рублей.

Покупатели перечислили 19 000 рублей на банковскую карту женщины, однако сертификатов так и не получили. Позже выяснилось, что женщина не имела реальной возможности изготовить такие документы и не пыталась этого сделать.

Дело рассмотрит мировой суд.