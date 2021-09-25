В Туле в столкновении двух иномарок пострадал малолетний ребенок

Пострадавшие получили различные травмы, им оказали медицинскую помощь на месте происшествия Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на улице Октябрьской столкнулись "Opel" и "Mercedes". В ДТП трамы получил малолетний ребенок.

По предварительной информации, авария случилось около 11 утра. За рулем "Opel Astra" была 32-летняя женщина, а "Mercedes- Benz" управлял 24-летний парень.

В результате аварии пострадал 34-летний мужчина и трехлетний мальчик. В момент происшествия ребенок был в детском кресле. Пострадавшие получили различные травмы, им оказали медицинскую помощь на месте происшествия.