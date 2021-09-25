В Туле завершены работы по созданию дублера проспекта Ленина в районе Зеленстроя Фото: Алексей ФОКИН

Подрядная организация завершила работы по контракту о строительстве дублера проспекта Ленина. Это два участка общей протяженность 257 метров (от пересечения с ул. Генерала Маргелова до д.145 и от ул. Вознесенская до дублера ул. Рязанская).

В настоящий момент ожидается уведомление о готовности объекта. Как только вся необходимая документация будет предоставлена, проведут приемку.

Схема организации дорожного движения и проектная документация уже прошли государственную экспертизу и получили положительное заключение.