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Происшествия24 сентября 2021 12:56

В Тульской области на трассе «KIA» врезалась в грузовик

В аварии пострадали два человека
Елена Иргиз
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ДТП случилось вечером 23 сентября

ДТП случилось вечером 23 сентября

Фото: материалы пресс-служб

В Чернском районе легковой автомобиль врезался в грузовик. Авария случилась вечером 23 сентября.

По предварительной информации, около 19:00 на 302 километре трассы М-2 «Крым» 65-летний мужчина, будучи за рулем «KIA Cerato», выехал на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с едущим навстречу грузовиком «ГАЗ 37053С», которым управлял 50-летний мужчина.

В результате аварии обоих водителей отвезли в больницу с различными травмами.

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