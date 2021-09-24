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Происшествия24 сентября 2021 9:17

За взятку от призывников двое туляков пойдут под суд

Санкция за такое преступление предусматривает долгий срок лишения свободы
Елена Иргиз
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Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд

Тульские следователи завершили расследование уголовного дела по статье "Посредничество во взяточничестве, в значительном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору". В нем обвиняются двое жителей Тулы.

По предварительным данным следствия, в течение 2020 года подозреваемые 50-ти и 52-х лет получили от двух юношей, которые должны были пройти военную службу, 240 и 250 тысяч рублей соответственно. Так призывники пытались избежать прохождения срочной военной службы в Вооруженных силах РФ.

К настоящему моменту расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым тулякам грозит до 10 лет лишения свободы.

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