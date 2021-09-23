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Общество23 сентября 2021 17:44

В Тульской области назначен новый министр имущественных и земельных отношений

Им стал Михаил Пантелеев
Елена Иргиз
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Перед ним поставлен ряд задач

Перед ним поставлен ряд задач

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 23 сентября, Алексей Дюмин назначил ряд новых министров. Так, заместителем председателя регионального правительства – министром имущественных и земельных отношений стал Михаил Пантелеев, сообщает правительство региона.

Перед ним поставлены задачи:

- повысить качество управления земельными и природными ресурсами;

- эффективно координировать деятельности различных ведомств и структур в этой сфере;

- усилить работу с муниципалитетами по земельному контролю и вовлечению земель сельхозназначения в оборот;

- повысить качество подготовки документов территориального планирования.

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