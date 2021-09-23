В Тульской области назначен новый министр имущественных и земельных отношений

Перед ним поставлен ряд задач
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Сегодня, 23 сентября, Алексей Дюмин назначил ряд новых министров. Так, заместителем председателя регионального правительства – министром имущественных и земельных отношений стал Михаил Пантелеев, сообщает правительство региона.
Перед ним поставлены задачи:
- повысить качество управления земельными и природными ресурсами;
- эффективно координировать деятельности различных ведомств и структур в этой сфере;
- усилить работу с муниципалитетами по земельному контролю и вовлечению земель сельхозназначения в оборот;
- повысить качество подготовки документов территориального планирования.