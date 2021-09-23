В Туле идет приемка объектов по проекту «Наш город»

Члены комиссии, в состав которой вошла и мэр Тулы Ольга Слюсарева, подписали акт выполненных работ. Фото: материалы пресс-служб

Благодаря данной программе в этом году будет исполнено 296 заявок туляков на сумму 100 млн рублей.

Большинство предложений – благоустройство дворов и ремонт общедомового имущества, обустройство детских площадок и организация уличного освещения. Жители вместе с депутатами контролируют ход работ и принимают участие в приемке готовых объектов.

Мэр посетила общественное пространство между домами по ул. М. Горького, 18, 20, 22 на Косой Горе. Фото: материалы пресс-служб

В среду, 23 сентября, приемка прошла в Привокзальном округе. В состав комиссии вошла Глава города Тулы Ольга Слюсарева. Мэр посетила общественное пространство между домами по ул. М. Горького, 18, 20, 22 на Косой Горе. Здесь были заасфальтированы пешеходные дорожки, установлен бордюрный камень, удалены пни, завезен и разработан грунт, установлено освещение. Кроме того, на сэкономленные средства подрядчик обустроит лестницу с металлическими поручнями.

– На одной из встреч мы обратились к нашему депутату по округу Ольге Слюсаревой и областному депутату Юрию Цкипури с просьбой благоустроить общественное пространство между домами и установить освещение. Они порекомендовали подать заявку на участие в новом проекте «Наш город», благодаря которому нам удалось решить давнюю проблему. В планах – озеленение территории, высадка деревьев и кустарников, – отметила председатель совета МКД № 18 Ирина Богачева. – Мы признательны депутатам, администрации города за содействие в оформлении всех необходимых документов. Спасибо подрядчику за выполненное благоустройство.

На втором объекте Ольга Слюсарева встретилась со старшими по домам и жителями МКД №№ 25 и 27 по ул. Оружейной и № 7 по ул. 9 Мая. Здесь завершен ремонт межквартального проезда, установлены искусственные неровности.

– Дорога находилась в неудовлетворительном состоянии. Рядом находятся центр детского творчества, игровая площадка, – рассказала старшая по дому № 25 по ул. Оружейной Ирина Борискина. – Мы рады, что вошли в программу и благодарны городским властям за новую дорогу.

Мэр отметила, что успех проекта зависит, прежде всего, от инициативы самих жителей.

–Приятно, когда жители активно участвуют в процессе, вносят предложения, стараются сделать лучше свои придомовые территории, – отметила Ольга Слюсарева. – Проект «Наш город» стал пилотным в этом году, но успел зарекомендовать себя с положительной стороны. Финансирование ведется исключительно из муниципального бюджета. Эта практика будет продолжена и в 2022 году.

На минувшей неделе приемочная комиссия посетила ряд адресов в Зареченском территориальном округе. Так, в дер. Барсуки две новые спортивно-игровые площадки появились на улицах Окружной, д. 16 и Комсомольской, д. 1. Курировали работы здесь заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов и депутат-единоросс Ирина Симонова.

– Площадки многофункциональные, здесь могут заниматься как дети, так и взрослые. Удобное расположение дает возможность ребятам с ближних улиц проводить досуг с пользой, – считает Алексей Ионов.

Спортивные тренажеры установлены и по ул. М. Горького, 1. Покрытие площадки выполнено из травмобезопасной резиновой плитки.

На придомовой территории по ул. Октябрьской, д. 77 по пожеланию жителей установили детское игровое оборудование, скамейки и урны. В качестве выполненных работ убедился депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Андрей Гурьянов.

Депутат Тульской городской Думы Андрей Гурьянов принял участие в приемке работ по благоустройству дворовой территории по ул. Октябрьской, 77. Фото: материалы пресс-служб

Важно, что проект «Наш город» реализуется не только в зоне многоэтажной застройки, но и в частном секторе. Так, один из детских городков при содействии депутата-единоросса Сергея Кожевникова появился по ул. Горельской, 104. Здесь установили игровые элементы и спортивные тренажеры. Для безопасности отдыхающих по периметру смонтировано ограждение.

Проект «Наш город» реализуется и в частном секторе: один из детских городков при содействии депутата Сергея Кожевникова появился по ул. Горельской, 104

– Благодаря реализации проекта «Наш город» появилась возможность обустраивать не только дворы многоквартирных домов, но и территории частного сектора. Уверен, эта площадка прослужит долго. Взрослые и дети к ней будут относиться бережно, а ребята будут гулять здесь с удовольствием и больше времени проводить на свежем воздухе с пользой для здоровья, – пояснил Сергей Кожевников.

Активно реализуется проект «Наш город» и в Пролетарском территориальном округе. Мониторинг проводимых работ по устройству травмобезопасного покрытия из резиновой плитки под игровым комплексом по ул. Калинина, 26, кор. 2 провел депутат тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Суслин. Игровой комплекс был установлен на данной придомовой территории ранее при содействии Владимира Владимировича.

Депутат Тульской городской Думы Владимир Суслин проинспектировал благоустройство детской площадкуи по ул. Калинина, 26, корп. 2.

– Площадка появилась во дворе несколько лет назад, благодаря нашей совместной работе с жителями. Сегодня игровые элементы по-прежнему находятся в хорошем состоянии, требовалось только обустроить покрытие под ними. Инициативная группа подала заявку для участия в проекте «Наш город», и в скором времени работы здесь будут завершены, – рассказал Владимир Суслин.

Большинство объектов принимается комиссией без замечаний, поскольку еще на стадии проводимых работ контроль за подрядными организациями ведут депутаты и активные жители.

Успешная реализация проекта «Наш город» в этом году стимулирует туляков для участия в нем в 2022 году, на данный момент формируется перечень заявок.