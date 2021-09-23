Два класса в тульском лицее № 2 перешли на дистанционное обучение

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В лицее № 2 имени Б.А. Слободскова в Туле два класса перевели на дистанционное обучение. Такое решение приняло образовательное учреждение из-за коронавируса. Уход детей «на удаленку» согласовал и Роспотребнадзор.

Сообщается, что коронавирусом заболели ученики изолированных классов. В настоящее время в школе провели дезинфекцию, проводится наблюдение за учениками и сотрудниками: к занятиям в классах допускаются только дети и педагоги без симптомов ОРВИ.

Также каждое утро учителя и дети проходят фильтры с обязательной термометрией. Потоки детей разведены так, что контакты между учениками разных классов максимально сокращены.