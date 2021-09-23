Пропавший в июне 35-летний житель Тульской области нашелся мертвым

Фото СК СКР по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи обнаружили тело пропавшего в июне мужчины.

Напомним, что 35-летний житель села Кадное Каменского района Тульской области ушел из дома 6 июня, и с тех пор никто не знал, где он находится. Наконец, 22 сентября 2021 года тело мужчины нашли в окрестностях деревни Фроловка Каменского района.

Сейчас следователи проводят ряд необходимых проверок, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти мужчины. Предполагается также криминальный характер смерти. Обстоятельства произошедшего выясняются.