За убийство приятеля шампуром житель Донского на 9,5 лет отправится в колонию

Раненый мужчина смог самостоятельно добраться к себе домой в общежитие, и там и скончался через несколько часов Фото: Алексей ФОКИН

Как было установлено в ходе судебного следствия, 10 июня 2021 года обвиняемый 42-летний мужчина выпивал со своим 35-летним знакомым около автомойки. В какой-то момент между приятелями вспыхнул конфликт, и в пылу ссоры подозреваемый ударил оппонента ногой по голове, а затем - шампуром в грудь.

Раненый мужчина смог самостоятельно добраться к себе домой в общежитие, и там и скончался через несколько часов.

Во время расследования подсудимый признал свою вину. Суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима.