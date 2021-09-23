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Происшествия23 сентября 2021 14:31

За убийство приятеля шампуром житель Донского на 9,5 лет отправится в колонию

Приговор по уголовному делу вынес местный районный суд
Елена Иргиз
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Раненый мужчина смог самостоятельно добраться к себе домой в общежитие, и там и скончался через несколько часов

Раненый мужчина смог самостоятельно добраться к себе домой в общежитие, и там и скончался через несколько часов

Фото: Алексей ФОКИН

Как было установлено в ходе судебного следствия, 10 июня 2021 года обвиняемый 42-летний мужчина выпивал со своим 35-летним знакомым около автомойки. В какой-то момент между приятелями вспыхнул конфликт, и в пылу ссоры подозреваемый ударил оппонента ногой по голове, а затем - шампуром в грудь.

Раненый мужчина смог самостоятельно добраться к себе домой в общежитие, и там и скончался через несколько часов.

Во время расследования подсудимый признал свою вину. Суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима.

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