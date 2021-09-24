В Туле директор ЦО № 33 попал под административное дело

Также была проведена проверка на соблюдение санитарных норм Фото: Алексей ФОКИН

Тульский Роспотребнадзор провел проверку в ЦО № 33 в областной столице в связи с жалобами родителей на то, что в детском саду, относящемся к центру, не было отопления, от чего температура в спальнях и группах была ниже допустимой.

Также была проведена проверка на соблюдение санитарных норм.

По итогам инспекции в отношении ректора центра образования № 33 возбудили административное дело. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора.