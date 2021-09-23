Коронавирус в Тульской области, последние данные на 23 сентября 2021 года: скончалось еще 12 человек

С марта 2020 года в Тульской области умерло от коронавируса 2 948 человек Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 23 сентября 2021 года в Тульской области коронавирусом заболели еще 109 человек и 53 797 - за все время распространения заболевания.

Выздоровевших при этом 102 жителя региона. Всего с весны 2020 года закрыть больничные удалось 46 136 пациентам.

К сожалению, еще 12 человек за сутки скончались от осложнений, вызванных заболеванием. С марта 2020 года в Тульской области умерло от коронавируса 2 948 человек.